Isola dei Famosi 2021, Giovanni Ciacci non naufraga: «Covid ha lasciato segni indelebili sui polmoni»

Doveva essere fra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021, ma Giovanni Ciacci non partirà come naufrago per una fibrosi polmonare causata dal Covid. Giovanni Ciacci, costumista e opinionista tv, durante i controlli medici a cui si è sottoposto per partecipare all’Isola dei Famosi 2021 ha scoperto che putroppo non potrà prendere parte al reality: "Il Covid - ha spiegato - ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni".

ISOLA DEI FAMOSI 2021, GIOVANNI CIACCI NON PARTE PER COLPA DEL COVID

I postumi del Covid impediscono a Giovanni Ciacci di partire per l’Isola dei Famosi 2021: “Durante le visite che ho fatto per partecipare al reality show, abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni – ha raccontato ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque - ho una fibrosi polmonare, un irrigidimento dei tessuti colpiti dal virus. Una minore capacità respiratoria, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici sui polmoni".

Una brutta scoperta per Giovanni Ciacci, che era tra l’altro asintomatico: “Io ero asintomatico e ho riportato queste conseguenze, non avevo neanche la tosse, solo un po’ di affaticamento. Ora a volte ho anche della nebbia al cervello. I medici mi hanno spiegato che anche questa è una conseguenza del Covid e che può durare per mesi”.

