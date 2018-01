Isola dei Famosi, Bianca Atzei naufraga: «Parteciperò per ricominciare»

Giovedì 4 Gennaio 2018, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

naufraga sull'. A confermare la partecipazione è la stessa cantante con un post su Instagram in cui spiega le ragioni della sua scelta: "Parteciperò all’Isola dei famosi (dal 22 gennaio su Canale 5) con la voglia di sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti, sfidare anche me stessa perché non avrei mai pensato di mettermi così a rischio".Per Bianca Atzei la partecipazione all'Isola dei Famosi può essere un'occasione per lasciarsi alle spalle un anno difficile: prima l'incidente in moto del compagno Max Biaggi, poi la fine del loro rapporto senza un motivo dichiarato