Italia-Inghilterra, da Mancini "regina" a Meghan Markle che sventola il tricolore, la rivincita social: «Brexit is Brexit»

Mancini è il nuovo re d'Italia. Anzi ora simbolicamente indossa gli abiti della regina d'Inghilterra, con tanto di cappellino d'ordinanza. E neanche a dirlo Elisabetta è la protagonista di questa carrellata di fotomontaggi che rimbalzano sui social dopo il trionfo dell'Italia agli Europei contro l'Inghilterra. «Mo ve lo buco sto pallone», dice affacciata alla finestra di Windsor. Mentre viene paragonata alle "regine" di casa nostra come Orietta Berti e la Sora Lella. E chissà cosa ne penserà Meghan Markle. La moglie di Harry, che dopo la Megxit ha dimostrato una certa insofferenza per l'Inghilterra, sorride sventolando una bandiera tricolore. E per rimanere in tema Royal Family spopola la foto di Kate, William e il principino George prima sorridente e poi afflitto allo stadio dopo la sconfitta: «La verità fa crescere».

Brexit is Brexit

E che dire del post del primo ministro inglese Johnson che, poco prima di Italia-Inghilterra aveva pubblicato un commento: "It's coming home» (sta tornando a casa), subito cambiato in "It's coming Rome". O del suo ciuffo biondo platino trasformato in bandiera italiana. E ancora girano le foto di quel tifoso inglese talmente convinto di vincere che prima del match si era tatuato sul braccio l'immagine della coppa Euro 2020. Neanche a dirlo spuntano i commenti più ironici: «Scusa, ma dobbiamo amputare». L'Italia non contiene la gioia. Neanche sui social. E qualche italiano approfitta della vittoria per togliersi qualche sassolino dalle scarpe con gli inglesi, così spuntano i cartelli: «Basta mettere l'ananas sulla pizza»». Fino alla rivendicazione che forse scottava di più: «Brexit vuole dire Brexit». Anche sul campo di calcio.