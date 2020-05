Italiapiubella: da Al Bano a Pieraccioni, cento artisti pronti a difendere il made in Italy

Ultimo aggiornamento: 16:35

Ripartiamo dal made in Italy per far ripartire le imprese nazionali dopo l’emergenza Covid, è questa l'idea di Anthony Peth, conduttore tv che ha coinvolto numerosi personaggi dello spettacolo, dell'arte, della cultura, della musica, del cinema, della danza, del teatro, della moda, del design e del giornalismo. Grande successo sui social.Ripartiamo dal made in Italy per far ripartire le imprese nazionali dopo l’emergenza Covid. Anthony Peth, noto conduttore televisivo (tra gli altri Gustibus su La7, sulle eccellenze enogastronomiche) e “ambasciatore del gusto” lancia il progetto #italiapiubella a sostegno di tutte le eccellenze italiane che rendono unico il nostro Belpaese. L'e per questo ha coinvolto numerosi personaggi dello spettacolo, dell'arte, della cultura, della musica, del cinema, della danza, del teatro, della moda, del design e del giornalismo. Ben cento artisti, tra i quali Asi sono uniti per dare un volto e voce a tutte le piccole, medie e grandi imprese italiane, invitando i consumatori ad acquistare prodotti italiani, dalla gastronomia agli abiti di sartoria. «Mai come ora tutti i settori hanno bisogno di ripartire e quindi “ripartiamo da noi», dichiara Anthony Peth. Il video della camoagna che è sato condiviso sui canali social di numerosi vip, in pochi giorni ha raggiunto un conteggio generale di circa 800.000 visualizzazioni.