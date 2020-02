Iva Zanicchi a Domenica In: «Quando vedo un cinese me la do a gambe. Il pericolo c'è, lavatevi le mani»

Iva Zanicchi è stata intervistata a "Domenica In" e ha scherzato (forse eccedendo) sul Coronavirus: «Dopo il mio viaggio ho sentito delle urla tremende. Una signora cinese scesa dal treno è stata fermata dagli inservienti. Non c'entrava niente poverina, ma ormai c'è la psicosi. Io quando vedo un cinese, sorrido e me la do a gambe».

E ancora. La Zanicchi ha proseguito sul tema: «Non viaggio con la mascherina per ora e comunque non c'è da ridere perché il pericolo c'è. Lavatevi le mani e non soltanto le mani».



Ultimo aggiornamento: 15:12

