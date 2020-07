Iva Zanicchi in mezzo al cortile allagato: «Un disastro, è la fine del mondo»

Ultimo aggiornamento: 20:06

«Un disastro, è la fine del mondo»». Disavventura per Iva Zanicchi , che dopo le piogge di ieri al Nord Italia si è ritrovata con il cortile allagato dopo la grandinata. E non ha mancato di condividere il video su Instagram : «Si sono chiusi i tombini, è stata la fine del mondo. Prima era buio pesto, ora è tornato il sole», spiega mentre cerca di rimediare al disastro come meglio può, filmata dal compagno. L'idea era non chiamare i pompieri e fare da sola, ma alla fine Iva deve arrendersi. «Chiamerò qualcuno perché se piove ancora poi l’acqua entra in casa», spiega.