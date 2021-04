Ivana Mrazova, gravissimo lutto per l'ex GfVip. L'ultimo saluto sui social: «Ti amo»

Un giorno triste per Ivana Mrazova in lutto per la scomparsa del padre. Ivana Marzava, ex protagonista del Grande Fratello vip, ha dato l’annuncio della morte del papà dal suo account Instagram.

Ivana Mrazova in lutto: "Ciao papà, ti amo!"

Ivana Mrazova ha dato l’ultimo saluto al padre dal suo account Instagram. Ivana ha postato un tenero scatto che la vede da piccola, nella vasca assieme lui, seguita dalla didascalia: “Ciao Papá ❤️ Ti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati