Ivana Trump, Donald la seppellisce nel suo golf club: così avrà le esenzioni fiscali

Ivana Trump è stata sepolta. Il suo ex marito Donald Trump ha deciso di seppellirla in uno dei suoi celebri campi da golf nel New Jersey. L'imprenditrice di origine ceca è morta il 14 luglio scorso dopo una caduta in casa e in America si continua a parlare della vicenda. A far storcere il naso sarebbero i vantaggi economici che Donald Trump potrebbe ottenere dopo la sepoltura nel golf club.

Icona americana anni '80

Ivana Marie Zelnícková, in arte Ivana Trump, è morta il 14 luglio a 73 anni dopo una caduta in casa. La storica ex moglie di Donald tra 1977 e 1992 e madre dei figli Donald Jr., Ivanka ed Eric, è stata l'icona dell'edonismo anni '80 che la videro regina delle copertine di moda e gossip con le sue pettinature cotonate e gli abiti sgargianti e dalle spalline enormi. Poi nel tempo, dopo il divorzio da The Donald, Ivana è stata spesso al centro del gossip nostrano con la relazione avuta con Rossano Rubicondi.

La sepoltura

Adesso Ivana Trump, su volere dell'ex marito, riposerà in eterno al Trump National Golf Club di Bedminster, in New Jersey, dove il suo cadavere è stato inumato giovedì 28 luglio. Il terreno è stato «consacrato qualche ora prima per permettere la sepoltura cattolica», come ha raccontato il New York Times. Ora in quel luogo, non visibile dal club ma affacciato sul campo da gioco, c'è una semplice targa col nome, la data di nascita e quella della morte. Ma al suo fianco un giorno potrebbe ritrovarsi l'ex marito e, prima o poi, pure Melania.

Il motivo che fa discutere

L'ex presidente aveva d'altronde depositato già nel 2017 «i piani per costruire un cimitero di 10 lotti che si affaccia sulla prima buca del campo da golf per i membri della famiglia», scrive il Washington Post. Pensando addirittura a far edificare un mausoleo per sé stesso. Ma secondo alcuni documenti pubblicati da ProPublica, l'agenzia non profit di giornalismo indipendente che per le sue inchieste ha vinto anche il Pulitzer, ora il Trump Family Trust ha fatto pure richiesta di trasformare lo status dell'area di Hackettstow, dove appunto è stata sepolta Ivana Trump, in terreno cimiteriale. Una mossa dagli indubbi vantaggi economici per Donald Trump che, godendo di una legge del New Jersey che prevede per qualsiasi terreno usato come cimitero l'esenzione da qualsiasi tipo di tassa. La tomba di famiglia, dunque, è stata inaugurata da Ivana Trump e a godere delle esenzioni fiscali ci sta pensando Donald.