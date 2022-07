Ivana Trump, il funerale a New York: bara color oro e lacrime, c'è anche l'ex presidente

Donald Trump è a New York per il funerale della sua ex moglie Ivana Trump. L'ex presidente accompagnato da Melania è entrato alla chiesa St. Vincent Ferrer, seguito dai figli Ivanka, Donald Trump Jr ed Eric. Presenti alla esequie anche la seconda moglie di Trump Marla e la loro figlia Tiffany.

APPROFONDIMENTI NEW YORK Ivana Trump è morta «per la caduta dalle scale». I... IL GIALLO Ivana Trump, come è morta? Il corpo senza vita trovato in... IL RETROSCENA Ivana Trump, come è morta? Le ultime ore in un ristorante di...

IVANA TRUMP: LA BARA COLOR ORO E LA DONAZIONE

La famiglia ha scelto per Ivana una bara color oro e ha chiesto ai partecipanti di effettuare una donazione al Big Dog Ranch Rescue, organizzazione di beneficienza per gli animali, invece dei fiori.