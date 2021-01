Ivanka Trump, incredibile gaffe social: sbaglia il tag del padre, cosa è successo

Gaffe di Ivanka Trump su Twitter. Tagga un rapper invece del padre Donald Trump in un post in cui invita gli elettori a votare in Georgia per il ballottaggio per il Senato. La figlia dell'attuale presidente ha pubblicato un selfie in cui si mostra a bordo dell'Air Force One in volo verso la Georgia. Sullo sfondo Trump seduto mentre controlla il suo smartphone e non guarda nella fotocamera.

"Verso la Georgia con papà - scrive -. Georgia vai a votare!!!". Tuttavia invece di taggare @realdonaldtrump tagga il rapper Meat Loaf che ha un username simile, @realmeatloaf. Lo stesso selfie è stato anche pubblicato su Instagram. Dopo l'ironia che si è scatenata su social media, Ivanka ha corretto il tag su Instagram. Non è stato invece corretto il post su Twitter. Il tag a Meat Loaf è ancora visibile, nessun tag invece per il presidente.

