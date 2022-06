Jasmine Carrisi e la chirurgia estetica: «Non cerco la perfezione, voglio superare qualche insicurezza»

Jasmine Carrisi non cerca la perfezione, ma non disdegna qualche ritocchino. A rivelarlo è la stessa cantante, che a Nuovo ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica. A chi l'accusa di essersi rifatta più volte, nonostante la giovane età, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano risponde per le rime.

Jasmine Carrisi e il suo rapporto con la chirurgia estetica

«Ho fatto solo un filler per volumizzare le labbra troppo sottili – precisa la 21enne al settimanale –. Non cerco la perfezione a tutti i costi, ma voglio superare qualche insicurezza. Il naso e gli zigomi sono quelli che mamma mi ha fatto».

La ragazza parla poi della sua vita privata e ammette di essere single e di non pensare ancora alle nozze: «Alla mia età è troppo presto per ipotecare il futuro e il matrimonio non è nei miei pensieri. Se dovessi incontrare il ragazzo giusto, probabilmente, cambierei idea ma per adesso direi che sto bene da single».

Oltre alle accuse sulla chirurgia estetica, Jasmine Carrisi è chiamata a difendersi dagli haters che la definiscono una raccomandata. «Le occasioni in cui abbiamo cantato insieme sono nate per caso e credo che siano piaciute al pubblico per il nostro scambio artistico – puntualizza la ragazza, che sogna una carriera da cantante, ma nel frattempo studia Comunicazione d'impresa all'università –. Insomma, il big è lui, ma anch’io, nei miei limiti ho dato qualcosa».

Il padre Al Bano l'ha sempre appoggiata e con lui, dopo l'interruzione della scorsa stagione, tornerà sul palco di The Voice Senior per la prossima edizione del talent musicale. La coppia papà-figlia aveva fatto faville e promette di incantare di nuovo il pubblico.