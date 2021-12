Sarà anche l'uomo più ricco del mondo, ma sicuramente è anche il meno avveduto: Jeff Bezos, fondatore e ora ex patron di Amazon, sabato sera ha dichiarato di essere “affranto” per la morte di almeno sei dipendenti dell'azienda in un magazzino dell’Illinois colpito da un tornado venerdì scorso.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati