Jennifer Aniston, la foto nuda va all'asta per beneficenza: al via la raccolta fondi per il coronavirus

Jennifer Aniston è tra le attrici di Hollywood più amate ed è conosciuta in tutto il mondo per il ruolo nella serie tv cultUna sua foto iconica saràL'obiettivo è raccoglierefondi per combattere il coronavirus. L'attrice 51enne ha annunciato l'iniziativa in aiuto da chi è stato colpito dalla pandemia. Lo scatto scelto la ritrae giovanissima interprete delle prime stagioni di Friends e completamente nuda.Nella foto in bianco e nero scattata nel 1995, Jennifer guarda sexy e ammiccante l'obbiettivo del fotografoma la posizione delle gambe lascia spazio all'immaginazione. Niente è in mostra, ma il fascino è assicurato. L'ex moglie disi è detta entusiasta dell'iniziativa a favore di una buona causa. «Il mio caro amico ha collaborato con associazioni benefiche per mettere all'asta 25 dei suoi ritratti - incluso il mio - per l'emergenza Covid-19», ha scritto l'attrice.Il 100% dei proventi delle vendite andrà a un'organizzazione che fornisce test gratuiti per il coronavirus e cure a livello nazionale per i meno abbienti. Saranno messi all'asta anche altri ritratti dalla collezione del fotografo, che ha immortalato celebrità comeSono trascorsi 25 anni dalla leggendaria foto senza veli di Jennifer Aniston, maricorda quel momento come se fosse ieri. Davanti a lui la piccolasenza sforzi o artifici. «Abbiamo scattato diverse foto, ma quella sembrava davvero essere la migliore - ricorda - ne viene fuori come una persona aperta e forte. Penso che abbia catturato tutta la sua essenza».