Jennifer Aniston compie 51 anni, festa di compleanno con la copertina sexy sulla rivista

Jennifer Aniston, l’indimenticabile Rachel Green dell’acclamata serie tv “Friends” ha compiuto 51 anni e per il suo compleanno si è regalata un’intervista con foto che mettono in risalto tutta la sua bellezza su "Interview Magazine", dove risponde alle domande della collega e amica Sandra Bullock.

Jennifer nell’intervista si è aperta e ha parlato del difficile rapporto con la madre e in famiglia “Sono cresciuta in una famiglia destabilizzata – ha spiegato - in cui ho visto adulti essere scortesi l'uno con l'altro. Questo mi ha fatto pensare: Non voglio diventare così”. Da Instagram Jennifer ha condiviso un post con lacune foto del servizio e una lunga didascalia di ringraziamento: “Grazie @interviewmag per questa sorpresa di compleanno. Non avevo idea che sarebbe uscito oggi.

Mi sento onorata e orgogliosa di festeggiare con questa copertina. Grazie al team - intervista per aver celebrato le donne di ogni età ... girare a 51 è piuttosto divertente. E grazie a @nickkharamis, @ melzy917, @alique_studio, @mrchrismcmillan, @gucciwestman - e mia sorella da un altro padre Sandy Bullock per avermi parlato di qualsiasi diavolo di cosa stessimo parlando. Ti amo!”

Ultimo aggiornamento: 20:55

