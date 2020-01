Torna a suonare il pianoforte dopo 21 anni e 24 interventi chirurgici grazie ai guanti bionici

Il pianista João Carlos Martins, di Rio de Janeiro, dopo 21 anni di stop forzato è di nuovo in grado di suonare il pianoforte. Secondo quanto riferito dai media locali, per oltre due decenni l'uomo ha perso la mobilità delle dita.



Il musicista ha sofferto lancinanti dolori causati da una malattia e da un incidente, in seguito ai quali ha dovuto subire 24 interventi chirurgici che lo hanno liberato da quella sofferenza e che lo privavano della possibilità di suonare.







Il designer industriale Ubiratã Bizarro Costa ha contattato il pianista e gli ha offerto la possibilità di provare i guanti che gli avrebbero permesso di muovere di nuovo le dita. Il primo prototipo è costato all'ingegnere circa 500 reais brasiliani, una cifra pari a poco più di 100 euro, tuttavia ora esiste già la quinta versione del dispositivo.



Martins, 79 anni, considerato uno dei grandi interpreti di Johann Sebastian Bach, finalmente si sta preparando per esibirsi nuovi concerti. © RIPRODUZIONE RISERVATA