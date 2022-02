Jodie Weston: «San Valentino dovrebbe essere bandito, è umiliante quando sei single»

La star televisiva di Rich Kids Go Skint Jodie Weston vorrebbe che San Valentino venisse cancellato perché molte donne «lo usano per sminuire i single». Jodie ha descritto la ricorrenza dedicata agli innamorati, celebrata in gran parte del mondo il 14 febbraio. come "crudele e arcaica". La Weston ha un fidanzato, ma dice che la coppia non si abbandonerà a gesti romantici esagerati. «Il giorno di San Valentino è un momento in cui molte donne non vedono l'ora di potersi vantare di ciò che hanno e far sentire gli altri inferiori. Per molte persone è il loro peggior incubo. Alcuni lo usano come un'opportunità per diffondere meme crudeli su Internet ricordando ai single che sono soli e non hanno una persona speciale nella loro vita», ha detto Jodie.

