Joe Rogan, positiva al Covid star statunitense dei podcast che snobbava il vaccino

Era scettico al vaccino e aveva sostenuto che le persone sane e giovani non ne avessero bisogno, ma poi ha dovuto ricredersi. La star americana dei podcast, Joe Rogan, è risultato positivo al Covid e racconta sui social la sua difficile esperienza: «Ho trascorso giorni difficili».

Rogan, 54 anni, ha raccontato ai suoi 13,1 milioni di follower su Instagram che si stava riprendendo dopo la malattia di Covid. Ma l'infezione lo ha costretto a posticipare il suo prossimo spettacolo. Il podcast della star americana è stato acquisito da Spotify lo scorso anno per oltre 100 milioni di dollari.

Ad aprile il comico suscitò numerose polemiche dopo avere affermato che i giovani e le persone in buona salute non hanno bisogno di vaccinarsi. In seguito fu costretto a chiarire: «Non sono un no vax».

Joe Rogan, the podcasting giant who has been dismissive of Covid vaccines, tested positive for the coronavirus after returning from a series of shows in Florida. https://t.co/iPVgHb0PeA

— The New York Times (@nytimes) September 2, 2021