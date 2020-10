John Travolta, altro lutto per l'attore: dopo la moglie, muore a 52 anni anche il nipote Sam Jr

Altro grave lutto per John Travolta. A pochi mesi di distanza dalla scomparsa della moglie Kelly Preston, moure anche il nipote Sam Junior. Il decesso risalirebbe in realtà allo scorso dodici settembre ma la notizia è diventata di dominio pubblico soltanto adesso, a distanza di oltre un mese. L'uomo aveva 52 anni e la morte sarebbe stata causata da un infarto. Il malore lo ha colto nella sua casa di Mount Horeb, in Wisconsin.

Tra i due il legame era piuttosto stretto, tanto che Sam, di professione sceneggiatore, aveva dichiarato che lo zio gli versasse un assegno mensile di circa 1.500 euro. L'uomo qualche tempo fa era balzato agli onori delle cronache per la decisione di abbandonare Scientology, la setta di cui tante star di Hollywood, compreso lo zio, fanno parte.

John Travolta's nephew Sam Travolta Jr dies aged 52 two months after wife Kelly Preston https://t.co/mWq9ZPMXvT pic.twitter.com/XmNbB995UC — Daily Express (@Daily_Express) October 20, 2020

Proprio qualche giorno fa, l'attore aveva festeggiato il 58esimo compleanno della moglie dedicandole un commovente pensiero su Instagram. Aveva postato la foto del matrimonio suo insieme a quella delle nozze dei genitori, accompagnata dalla frase: «Ho trovato questa foto di mamma e papà, è stato bello metterla accanto alla nostra». In tributo affettuoso, sintomo di un dolore probabilmente impossibile da rimarginare.

