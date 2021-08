Jorginho biondo per scommessa, il regista campione d'Europa fa impazzire i social

Un'estate da protagonista, campione d'Europa due volte: prima con il Chelsea in Champions League e poi con l'Italia agli Europei. Anche per questo Jorginho e Thiago Silva hanno deciso di dare un nuovo colore alle loro giornate: i due Blues, proprio per la vittoria della Champions dello scorso maggio, hanno pagato pegno di una vecchia scommessa colorando i capelli di biondo. Il centrocampista ex Napoli e il compagno di squadra sono diventati virali in rete in poco tempo.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ Pallone d'oro, chi sono i favoriti?Da Messi a Donnarumma e... SUI SOCIAL Napoli, Mertens ritrova Jorginho:lo show in spiaggia FUTURI AMICI? Jorginho e Jude Law, il legame che non ti aspetti fra il calciatore e...