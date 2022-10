Julia Roberts: «Mia figlia voleva il mio abito degli Oscar per il ballo di fine anno»

Chi non è impazzita da adolescente per trovare l'abito giusto per una serata importante? Non fa eccezione Hazel Moder, la figlia diciassettenne di Julia Roberts, che indecisa su cosa indossare per il ballo di fine anno della scuola ha deciso di frugare nell'armadio della mamma. Certo, quando hai una madre come Julia Roberts sai che hai anche a disposizione un guardaroba da Hollywood e, infatti, l’abito che Hazel ha scelto è un Valentino che l'attrice ha indossato nel 2001 per ritirare la statuetta dell’Oscar ottenuto per Erin Brockovich.

Lo ha raccontato l’attrice stessa, ospite del programma Sunday Morning della CBS, che ha parlato della sua vita di mamma e moglie. Rivelando diversi dettagli su ciò che avviene dietro i riflettori della sua vita da star. Compreso, appunto, la ricerca di un abito da ballo che la figlia ha effettuato direttamente nel suo armadio.

L'abito degli Oscar

La scelta di Hazel è caduta su un abito Valentino Couture, bianco e nero con strascico. Non un vestito qualunque, ma quello che Julia Roberts ha indossato la notte degli Oscar del 2001, quando è stata premiata come migliore attrice nel ruolo di Erin Brockovich. «Mia figlia continuava a guardare l’armadio alla ricerca del migliore abito per il ballo di fine anno della scorsa primavera. A un certo punto mi ha chiesto: “Che cos’è questo vestito?”. E io: “Beh, provalo!”. Era troppo grande per lei, ma sembrava molto carina».

Parlando della figlia, poi, l’attrice ha sottolineato anche la sua innocenza. Che, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di apparire come una star. L’anno scorso, infatti, Hazel ha accompagnato il padre, Daniel Moder, cameraman, al Festival di Cannes. Durante una videochiamata, la madre le ha chiesto di prepararsi. «Non mi sembrava pronta, aveva i capelli legati in una coda. Le ho detto di mettere un po’ di eyeliner». Ma la risposta di Hazel ha spiazzato la madre: «Eyeliner? Non ho portato l’eyeliner, mamma. Di cosa stai parlando?».

Lo stesso vestito di Lorella Cuccarini

Peccato per Hazel, le è andata male, apparentemente per una questione di taglia. Potrebbe provare a chiedere a Lorella Cuccarini la taglia del suo, di abito. Già, perché la presentatrice ha indossato lo stesso identico vestito sul palco del Festival di Sanremo, nel 1993, anticipando di ben 8 anni l'attrice hollywoodiana.