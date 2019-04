Jury Chechi, fisico pazzesco a 50 anni. E a Miami prende il sole così...

Sabato 27 Aprile 2019, 13:42 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Compirà 50 anni il prossimo 11 ottobre. Il "Signore degli Anelli" si gode così il meritato risposo dopo i trionfi olimpici in giro per il mondo.mostra ai suoi tifosi, attraverso Twitter, la sua giornata particolare: sulle parallele, di uno sdraio, con una giuria di... grattacieli alle spalle. L'ex azzurro, che ha dominato la scena della ginnastica mondiale alal fine degli anni 90, si trova aDopo aver lasciato l'attività agonistica, ha iniziato la carriera televisiva. Divulgatore ed esempio per i più giovani, rimane un punto di riferimento per chi ama questo sport e le sfide in generale «Ma la cosa più bella, tra le più belle dello sport italiano, era il sorriso durante l'esercizio, come a dire:minchioni sono al 50% (anche se immagino la fatica a farlo)». Questo il commento di Roberto Savino, uno dei tanti followers di Chechi. Intanto lui, a 50 anni, il sole lo prende così. In equilibrio con un fisico statuario.