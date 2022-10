Justin Bieber annulla il tour: «Devo dare priorità alla mia salute». Fan preoccupati

I fan di Justin Bieber che sperano di vedere il cantante dal vivo quest'anno dovranno aspettare almeno fino al 2023. La star ha posticipato il resto del suo tour mondiale. Il Justice World Tour, iniziato a febbraio, doveva durare fino al 25 marzo 2023, con date imminenti nel Regno Unito, Irlanda, Germania, Italia, Polonia, Paesi Bassi e altro ancora.

Justin Bieber annulla il tour, come sta

Il mese scorso Justin ha annunciato che aveva bisogno di una pausa dal tour , rendendosi conto che la sua salute doveva venire prima di tutto dopo uno spettacolo in Brasile, dicendo: "Dopo essere sceso dal palco, la stanchezza mi ha sopraffatto e mi rendo conto che ho bisogno di fare il mio la salute la priorità in questo momento". Ha continuato: "Quindi mi prenderò una pausa dal tour per il momento. Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposarmi e migliorare".

Justin Bieber Postpones Remainder of World Tour After Announcing Break https://t.co/DHmGAEVUDZ — Andre Lawton (@Lawtonandre7) October 6, 2022

Cosa fare per i biglietti

Il tour, originariamente programmato per il 2020 prima di essere rinviato a causa della pandemia Covid-19, è partito lo scorso febbraio da San Diego e si è fermato in 10 paesi attraverso 3 continenti. Il 6 Settembre Justin ha annunciato che si sarebbe preso una pausa per rendere la sua salute una priorità. Alla notizia ha fatto seguito il 15 settembre il suo annuncio della cancellazione di 12 date fino al 18 Ottobre. Con l’annuncio di oggi tutte le date restanti, comprese quelle programmate a Bologna per il 27 e 28 Gennaio, sono da considerarsi ufficialmente rinviate. Le nuove date verranno fissate seguendo la disponibilità delle varie strutture. I fans che hanno biglietti della date rinviate del tour mondiale riceveranno notizie sulle nuove date non appena ci saranno aggiornamenti disponibili