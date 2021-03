Justin Bieber, la rivelazione incredibile: «Non ho un telefono cellulare. Ecco come comunico...». La pop star americana ha dichiarato di non possedere un telefonino. Parlando alla rivista musicale Billboard, il cantante di “Sorry” ha detto che per comunicare utilizza un iPad. Lo riporta The Indipendent.

«Ho sicuramente imparato ad avere dei limiti - spiega Justin Bieber - e non mi sento come se dovessi qualcosa a nessuno. Questo mi ha aiutato a essere in grado di dire di no e di essere fermo e di sapere che il mio cuore vuole aiutare le persone, ma non posso fare tutto. A volte vorrei farlo, ma semplicemente non è sostenibile». Bieber ha recentemente annunciato che il suo sesto album in studio, intitolato Justice, sarà pubblicato il 19 marzo.

