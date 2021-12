La sorella di Justine Mattera operata al cuore: «Aveva solo il 40% di possibilità di sopravvivere. Salvata con tessuti di suini e bovini»

Justine Mattera è tornata a casa per stare al fianco della sorella Jessica in uno dei momenti più difficili della sua vita. Operata per un'insufficienza cardiaca, adesso è tornata a casa, anche se le possibilità prima di finire sotto i ferri erano inferiori al 50%. «Ringrazio i chirurghi bravissimi che hanno accettato il suo caso così complesso - ha scritto la showgirl su Instagram -. Ora siamo a casa dei miei nel bosco a Chapel Hill, North Carolina. La famiglia è così preziosa».

Jessica Mattera, quasi due anni più piccola della sorella Justine (50), aveva affrontato un linfoma di Hodkin's da adolescente. Le terapie «che l’hanno salvata dal cancro hanno avuto numerose conseguenze al suo cuore e ai polmoni cambiando i tessuti e rendendoli meno elastici e più sottili» ha spiegato la showgirl italo-americana. Da qui il motivo che ha reso necessaria l'operazione. Justine Mattera è salita sul primo aereo disponibile ed è tornata negli States per stare vicino alla sorella: «Ho tenuto la sua mano nella zona pre-op. Ho dato la mia statuina di Santa Lucia che mi ha sempre accompagnata in tutti i miei interventi. Ho pregato. Lei diceva di vedere mio nonno materno lì con lei. Lo sentivo pure io e ho pianto» il suo racconto social.

Operata con tessuti di maiale e mucca: l'intervento all'avanguardia della sorella di Justine Mattera

Jessica Mattera è stata operata al Duke University Hospital nel North Carolina, con una tecnica innovativa. «Mia sorella ha optato per un intervento all’avanguardia dove usano tessuti di maiale e mucca per costruire l’aorta nuova - continua la showgirl nel suo racconto -, un intervento rischioso per una con il cuore bruciato e compromesso dalle radiazioni. Dicevano che l’operazione aveva 40% di chance di buon’uscita». Superata la paura, una battuta sul look della sorella in sala operatoria: «Sì, ha fatto l’operazione al cuore indossando le ciglia finte».

