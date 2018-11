Kasia Smutniak e la figlia Sophie: «Ha rinunciato a un ruolo in un film per la scuola. Credevo fosse pazza»

Giovedì 8 Novembre 2018, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 08-11-2018 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Il rapporto conflittuale tra noi non si è ancora manifestato, per ora andiamo molto d’accordo e Sophie ha già qualche consapevolezza”,parla della, figlia nata dalla sua relazione col compianto Pietro Taricone, scomparso nel 2010 a seguito di un incidente durante un lancio col paracadute. Sophie oggi ha 14 anni, un buon rapporto con la madre, oggi compagna del produttore Domenico Procacci e sembra pronta per la carriera cinematografica, dato che ha rinunciato a un ruolo in un film.Il motivo sono stati gli impegni scolastici: “Ha capito molte cose del nostro mestiere – ha raccontato l’attrice in un’intervista a “Grazia” - pur essendo così giovane, sa giudicare se una sceneggiatura è buona oppure no. Recentemente le hanno proposto un ruolo in un film, ma ha rinunciato per non perdere la scuola. Lì per lì ho pensato che stesse facendo una pazzia, che non si può gettare via un’occasione. Poi mi sono ricreduta: se vorrà fare l’attrice, sceglierà il momento in cui si sente davvero pronta”.Kasia ha un altro figlio, Leone, nato dalla sua relazione con Procacci: “Non voglio che Leone si senta privilegiato per il semplice fatto di essere un maschio. Non insegnerò mai a Sophie a vestirsi in modo castigato solo per sopravvivere in una società dominata dagli uomini. Sto provando a trasmettere a