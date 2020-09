Kate e William, il preistorico regalo a Baby George di Sir Attenbourough

Kate Middleton e William sono sempre i protagonisti della vita di Corte a Londra , ancora di più da quando Harry e Meghan Markle hanno deciso di vivere in America. Ma sono spesso i figli ad essere protagonisti della Royal Family. Il principino George, primogenito di Kate e William, ha ricevuto un regalo particolare da un divulgatore scientifico e naturalista britannico, il leggendario David Attenborough, anzi Sir David, 94 anni compiuti.

Lovely pictures from KP of Sir David Attenborough's visit to the Cambridges: William got to watch a private screening of A Life On Our Planet, George was given a 23million year old shark tooth, and Charlotte was clearly excited and starstruck ! pic.twitter.com/M27kj0lFFQ

