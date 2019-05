Kate Middleton, il mistero sulla sua alimentazione: «Deve avere sempre del cibo in auto»

Venerdì 24 Maggio 2019, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 20:47

Kate Middleton e il mistero sulla sua alimentazione: «Deve avere sempre del cibo in macchina, ecco perché». La duchessa di Cambridge pare viaggi sempre con una schiscetta in auto, un portapranzo in plastica contentente alcuni snack o del cibo pronto. Il motivo sarebbe uno.Come riporta il sito il Giornale, Kate Middleton trascorre molto tempo in auto, tra un evento da presenziare e l'altro. E per essere sempre puntuale, si porta dietro sempre un lunchbox in plastica per rifocillarsi durante gli spostamenti. Come qualsiasi mamma che lavora.La schiscetta reale è diventata talmente famosa che appare anche nelle foto ufficiali, facendo capolino sul sedile posteriore dell'auto. Anche gli altri componenti della famiglia Windsor in auto tengono qualcosa che possa offrire conforto. Dalla coperta per le gambe della regina Elisabetta all'acqua Hildon di Meghan Markle.