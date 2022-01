Kate Middleton, i 40 anni della futura regina. Ma la variante Omicron stravolge i piani della festa

Dopo un Natale piuttosto tetro e senza festeggiamenti, Kate Middleton si appresta a festeggiare il suo 40esimo compleanno in sordina. La variante Omicron, in Inghilterra, ha imposto l'annullamento di tutti i festeggiamenti del Natale 2021 anche per la famiglia reale. E adesso la duchessa di Cambridge si appresta a festeggiare il traguardo importante dei 40 anni in modo tranquillo.

Secondo quanto appreso da fonti reali, Kate, che compie 40 anni domenica 9 gennaio, ha ridimensionato i piani per la grande festa di compleanno che era in programma da mesi. La duchessa limiterà molto la lista degli invitati alla festa. Potranno accedere al party solo i componenti della famiglia e gli amici più stretti.

Le celebrazioni saranno sicuramente di basso profilo, con Kate che, secondo quanto riferito, non desidera nulla di appariscente e sfarzoso per il compleanno. La notizia dello stravolgimento dei piani è arrivata subito dopo un Natale altrettanto silenzioso per i reali, dopo che la Regina Elisabetta ha annullato il Natale a Sandringham House.

Il Natale si svolge tradizionalmente nella residenza reale di Norfolk, ma è stato annullato per il secondo anno consecutivo a causa dei timori legati all'aumento dei contagi Covid.

L'ultimo compleanno di Kate è stato trascorso in isolamento; la celebrazione è stata un piccolo affare di famiglia con il principe William e i loro tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Secondo quanto riferito dal The Mirror, il principe William ha organizzato un tea party segreto per celebrare comunque il compleanno della moglie.

E anche quest'anno, i festeggiamenti saranno ridotti all'osso per impedire che si scateni un focolaio all'interno della famiglia reale.