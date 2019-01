Kate Middleton festeggia il 37esimo compleanno senza Meghan e Harry, le cognate ai ferri corti?

Domenica 13 Gennaio 2019, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2019 21:31

Meghan e Harry grandi assenti alla festa di compleanno di Kate. Doveva essere un'occasione per festeggiare insieme a pochi familiari e pochi amici, invece sembra che le due cognate siano sempre più ai ferri corti. La Duchessa Kate Middleton, ha festeggiato il suo 37esimo compleanno insieme al marito William e qualche amico ad Anmer Hall, la loro casa di campagna a Norfolk vicino a Sandringham, ma mancavano i suoi cognati.In molti hanno osservato che Kate non ha molti amici, ma certo le persone che le sono state vicino in questi anni le sono particolarmente fedeli. Al pranzo, come riporta il Daily Mail , erano presenti Emilia Jardine-Paterson, che giocava a hockey con Kate al Marlborough College ed è una madrina del principe George e suo marito, Laura Meade, madrina della principessa Charlotte anche lei con il marito e Sophie Carter, un'altra amica di Norfolk con Robert.Molti hanno notato l'assenza di Meghan e William, i più maligni parlano di un mancato invito da parte della duchessa, i più buonisti parlano di un'assenza dovuta ad impegni regali, altri sostengono che non ci sia nemmeno stato bisogno di fare o declinare l'invito, tanto le due cognate siano ai ferri corti.