Kate Middleton, l'indiscrezione: «È sull’orlo di una crisi di nervi». E lei replica furiosa. Non c'è pace a Kensigton Palace, la residenza di Kate e William. Dopo i retroscena sul banale litigio con la cognata Meghan Markle, la duchessa di Chambridge è ancora nel mirino della stampa a causa di un'indiscrezione trapelata da un suo stretto collaboratore per il quale sarebbe preda di un esaurimento nervoso.

Queste parole sono finite sul magazine Tatler, una sorta di Bibbia per l'aristocrazia britannica. Il tabloid ha descritto la situazione della duchessa ribaltando quell'immagine di donna equilibrata e consapevole che si è costruita negli anni. Le pressioni su Kate Middleton arriverebbero da più fronti: la famiglia, gli impegni lavorativi e gli appuntamenti di beneficenza. Senza dimenticare la pandemia da coronavirus che impone regole rigide e la rinuncia a parte dello staff.

La duchessa di Cambridge è stata addirittura paragonata a Caterina la Grande, l’imperatrice russa del 1700, della quale non porterebbe soltanto il nome. Tatler parla di una persona esausta e intrappolata, che deve occuparsi anche di tutto quello che Harry e Meghan Markle si sono lasciati alle spalle dopo la Megxit e la fuga dal Regno Unito.

La replica non si è fatta attendere, sebbene Kate preferisca non ricorrere al tribunale come la cognata. «Sono notizie false e inaccurate», ha fatto sapere la moglie del principe William.

Ultimo aggiornamento: 12:43

