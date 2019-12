Kate Middleton e i figli, tutte le confidenze: «La prima parola di Louis, la passione per i pony di Charlotte...»

Sulla Bbc è andato in onda il programma una puntata di A Berry Royal Christmas, condotta dalla chef scrittrice Mary Betty, che ha visto la duchessa di Cambridge Kate Middleton svestire per un attimo le vesti reali e indossare quelli da mamma raccontando alcuni aneddoti sui suoi figli George, Charlotte e Louis

Kate ha fatto sapere che una delle prime parole dette da Louis è stata proprio Mary, il nome della conduttrice: «Nella nostra cucina ci sono tutti i tuoi libri proprio alla sua altezza. Il tuo volto è su tutte le copertine. Probabilmente, se ti incontrasse saprebbe riconoscerti».

Dalla passione per la cucina del piccolo di casa la Middleton ha poi parlato di quella per i cavalli di Charlotte che, in vista delle feste, secondo indiscrezioni avrebbe chiesto per regalo proprio un pony.

Infine il maggiore George, che sarebbe il meno scatenato dei tre: impegnato al terzo anno della Thomas's Battersea di Londra, si sta godendo le vacanze fino al 7 gennaio, giorno in cui riapriranno le scuole.

