Kate Middleton e le foto del lockdown: «Siamo tutti molto colpiti»

Kate Middleton è stata ospite a sorpresa di This Morning, programma di punta condotto da Holly Willoughby, dove ha invitato gli inglesi a fotografare i momenti salienti del lockdown. La Duchessa sta lavorando con la National Portrait Gallery per costruire una raccolta di immagini che riflettono il modo in cui il paese sta affrontando Covid-19, dalle immagini della prima linea infermieristica alle realtà della scuola a casa.

Lanciando il progetto, la Duchessa ha dichiarato: «Siamo stati tutti colpiti da alcune delle incredibili immagini che abbiamo visto che ci hanno dato un'idea delle esperienze e delle storie delle persone in tutto il paese. Alcune immagini disperatamente tristi che mostrano la tragedia umana di questa pandemia e altre immagini edificanti che mostrano le persone che si uniscono per sostenere le persone più vulnerabili».

Si dice che la Duchessa, patrona della National Portrait Gallery e stessa appassionata fotografa amatoriale, sia stata particolarmente colpita dalle fotografie dei nonni che vedono visitare i nipoti attraverso le loro finestre e dai volti feriti delle infermiere che indossano DPI. Aperto a tutte le età, il progetto inviterà i partecipanti a scrivere una breve presentazione per accompagnare le loro foto, delineando le emozioni che stanno dietro.

Ultimo aggiornamento: 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA