Kate Middleton, prove da regina al G7. E lancia una frecciatina a Meghan: «Lilibet? Ancora non l'ho mai vista»

Prove da regina per Kate Middleton al vertice dei G7 in Cornovaglia. Per i Cambridge è la prima volta che vengono chiamati a partecipare a un evento di una tale importanza politica e la duchessa debutta in grande stile, senza William, con un seminario su donne e bambini condotto assieme alla First Lady americana, Jill Biden.

APPROFONDIMENTI PERSONE Kate Middleton, i look al G7 ROYAL FAMILY Meghan e Harry, videochiamata con la piccola Lilibet a Elisabetta.... IL CASO Meghan Markle, telefonata segreta con Kate Middleton: tregua in...

Meghan e Harry, videochiamata con la piccola Lilibet a Elisabetta. Ecco cosa hanno detto

L'incontro con la first lady Usa e i look (da capogiro)

La duchessa e la First Lady americana hanno visitato una scuola elementare, la Connor Downs Academy vicino a Camborne, a margine dei lavori del G7. Jill Biden indossava un abito bianco con una giacca fucsia, e Kate un vestito di colore simile di Alexander McQueen da 1.125 sterline (1.300 euro circa), abbinato a un Borsa Bennett da 225 sterline (260 euro) e scarpe abbinate. È la prima volta che la first lady, che è amica del principe Harry e della moglie Meghan Markle ormai trasferitisi negli Stati Uniti da quando hanno rinunciato ai doveri reali, incontra la Duchessa di Cambridge, moglie dell'erede al trono, principe William. Jill Biden, che anche da first lady continua ad insegnare e ha fatto del tema della scuola e dell'istruzione uno dei suoi impegni principali alla Casa Bianca, dopo aver fatto visita ai piccoli studenti dell'asilo Connor Downs Academy di Hayle, ha partecipato ad una tavola rotonda sul tema dell'educazione per i bambini più piccoli.

La frecciatina a Meghan

Un’allenza, quella tra Kate e la Biden, che, sulla prestigiosa piattaforma offerta dal vertice dei G7, si rivela il primo, vero passo per il lancio della duchessa a livello globale per quanto riguarda le cause benefiche e i temi sociali che le sono più cari. Nel corso dell'incontro Kate non ha mancato di lanciare una frecciatina alla cognata Meghan Markle: «Non vedo l'ora di vedere Lilibet, mi auguro presto». E A chi le chiedeva se avesse avuto modo di vedere la piccola via FaceTime, Kate ha risposto: «No».

In serata Kate e William hanno partecipato ha indossato all'evento all'Eden Project, in Cornovaglia. Il ricevimento è stato organizzato dalla regina, 95 anni, e dal principe Carlo, 72, per i leader mondiali e i loro coniugi dopo l'inizio del vertice di ieri. La Duchessa si è presentata in un abito color crema sempre di Alexander McQueen che si pensa sia costato £ 3.000, ed è apparsa insieme a suo marito, il principe William, 38 anni.

William, che è apparso ugualmente affascinante in un completo blu scuro con una cravatta viola, e Kate si sono unite alla Regina, al Principe di Galles e alla Duchessa di Cornovaglia. Domenica, il presidente Biden e sua moglie Jill si recheranno al castello di Windsor per un'udienza con la regina, il loro primo incontro ufficiale da quando è diventato presidente.