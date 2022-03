Kate Middleton, icona di stile anche ai Caraibi: ecco gli abiti sfoggiati adatti in ogni occasione

Kate Middleton è ancora una volta un'icona di stile. La duchessa di Cambridge nel suo viaggio ai Caraibi con il principe William ha sfoggiato un guardaroba che è una vera e propria lezione di stile per un abbigliamento primaverile. Nei suoi 10 anni come appartenente alla famiglia reale inglese, il suo look è cambiato in un evoluzione sottile e costante che l'ha portata a diventare un esempio da seguire.

Il principe William e Kate Middleton sono attualmente nei Caraibi per celebrare il Queen's Platinum Jubilee, un viaggio che è stato accolto con molte polemiche. Ma il viaggio segna il primo tour ufficiale all'estero che la coppia ha intrapreso dall'inizio della pandemia e la duchessa ha fatto sfoggiato molti outfit, tutti in base all'occasione richiesta, che mostrano il suo amore per il colore e l'occhio per le silhouette lusinghiere.

Il suo guardaroba caraibico comprende un mix di capi nuovi e vintage, tra cui un abito a righe degli anni '50 che indossava in Belize e il sorprendente abito giallo su misura della designer britannica Roksanda che ha sfoggiato in Giamaica.