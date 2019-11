Kate Middleton di nuovo incinta? Ecco i segnali che farebbero pensare a una nuova gravidanza

Kate Middleton potrebbe essere in attesa del quarto figlio. Già da qualche tempo circolano voci sulla sua nuova gravidanza in rete, ma pare che un altro dettaglio avvalori i rumors. La duchessa di Cambridge non sarà al fianco del marito nel nuovo viaggio reale verso il Kuwait e l’Oman.

LEGGI ANCHE Kate Middleton: «Voglio che i mei figli facciano le stesse esperienze degli altri bambini»

Qualche settimana fa i due erano stati in Pakistan, ma questa volta Kate resterà a casa, ufficialmente per riposarsi in vista delle festività natalizie. C'è chi però parla di un nuovo bebè in arrivo e, come noto, i disturbi e le nause che la Middleton prova in gravidanza, la costringerebbero a riguardarsi. Il principe William partirà il 1 dicembre e farà ritorno il 4: ad annunciarlo è un comunicato reale, che non fa alcun riferimento all’assenza della Middleton.



Ultimo aggiornamento: 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Già da qualche tempo si parla di una nuova gravidanza: il toccarsi la pancia, il nuovo taglio e la presenza di un medico nel viaggio in Pakistan sono stati considerati tutti dei segnali. C'è da dire che non è la prima volta che William viaggia da solo e semplicemente Kate potrebbe aver declinato gli impegni ufficiali per dedicarsi ai suoi tre bambini.