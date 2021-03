Kate Middleton scrive una toccante lettera alla famiglia di Sarah Everard: «So che nulla la riporterà indietro»

Kate Middleton, la moglie del principe William, ha voluto mostrare ancora una volta la sua vicinanza alla famiglia di Sarah Everard, la donna di 33 anni scomparsa la sera del 3 marzo mentre percorreva il tragitto tra due quartieri residenzziali di Londra e ritrovata cadavere nel boschi del Kent nove giorni dopo. Accusato dell'omicidio, un poliziotto di 48 anni e padre di due figli, Wayne Couzens.

La Duchessa di Cambridge, rimasta fortemente colpita dall'omicidio che ha scosso l'intero Paese, già nelle scorse settimane aveva reso omaggio alla giovane donna visitando il memoriale e portando un mazzo di fiori raccolto nei giardini di Kensington Palace senza torppo clamore. Vestita con una giacca sportiva e pantaloni neri, la duchessa ha fatto il possibile per passare inosservata.

A due settimane dal ritrovamento del corpo di Sarah Everard, Kate Middleton ha inviato una lettera alla famiglia il cui contenuto resta però riservato. Come ha dichiarato una fonte al The Sun, la duchessa ha solo voluto esprimere «la sua profonda tristezza, nella consapevolezza che nulla riporterà in vita la 33enne».