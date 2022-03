Kate Middleton, le sorprendenti lezioni di eleganza ricevute dalla regina prima di sposare William

Quando si tratta di entrare a far parte della famiglia reale, ci sono innumerevoli regole e costumi che si devono rispettare. Mentre coloro che sono nati in famiglia hanno un vantaggio, le persone che si sposano sono tenute a comportarsi in un certo modo.

Che si tratti di come chinarsi in pubblico o di come scendere da una carrozza, ci sono molte regole da seguire e sembrerebbe che le istruzioni provengano direttamente dalla stessa regina Elisabetta. In vista del matrimonio del duca e della duchessa di Cambridge nel 2011, Catherine Middleton ha ricevuto lezioni dalla sua futura nonna sul suo ruolo e su come avrebbe dovuto agire.

APPROFONDIMENTI TWEET Ucraina, il sostegno di William e Kate: «Al fianco del... L'ANNUNCIO La Regina Elisabetta ha ancora i sintomi del Covid: cancellati gli... IL DESIDERIO Kate Middleton vuole un altro figlio: «William è sempre...

Per chi non è avvezzo a questo mondo, probabilmente, non si rende nemmeno conto di quante regole debbano essere seguite dai reali. E in particolar modo i membri femminili della famiglia reale. Regole di comportamento volte a proteggere la loro dignità e la loro immagine quando si trovano in pubblico.

Mentre esistono delle restrizioni sui compartamenti da tenere a corte, come quelle di non posare per selfie o firmare autografi, esistono poi regole relative all'abbigliamento e alla condotta che richiedono vere e proprie lezioni specifiche.

E prima di sposarsi, Kate, futura duchessa di Cambridge, ha dovuto intraprendere ore e ore di lezioni tenute proprio dalla stessa regina. Secondo il documentario «Kate Middleton: Working Class to Windsor», Catherine ha avuto lezioni private incentrate su «come diventare una moglie reale».

Durante queste sessioni, la regina aiutò anche Catherine a decidere quale sarebbe stato il suo titolo reale ufficiale. La giornalista Ashley Pearson ha dichiarato nel documentario: «Fin dall'inizio, Kate Middleton ha avuto un grande sostegno dalla famiglia reale ed è stata davvero istruita dalla regina. Questo per assicurarsi che sapesse tutto ciò che poteva sapere e cosa fare in ogni situazione, tenendo presente, ovviamente, che non è cresciuta in questo mondo».



Per quanto riguarda le cosiddette «lezioni da principessa» di Catherine, la Pearson ha fornito dettagli su come l'elemento più importante dell'insegnamento riguardasse il «preservare la sua modestia».

«C'erano cose da imparare come lo scendere da una carrozza e imparare a chinarti per prendere fiori da una ragazza senza risultare volgare. Cose che nessuno avrebbe mai pensato di dover imparare ma, ovviamente, una donna nella sua posizione ha dovuto conoscerle. C'erano tutti i tipi di piccoli dettagli su etichetta, buone maniere e bon ton: come sedersi, a chi fare la riverenza, a chi non fare la riverenza, quale forchetta usare e qualsiasi altra cosa sentivano che lei avesse bisogno di sapere. In realtà le furono impartite lezioni su come essere una moglie reale perfetta».