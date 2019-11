Kate Middleton ruba la scena a Meghan Markle: al galà glamour con l'abito trasparente

Ultimo aggiornamento: 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e ilnon sbagliano un colpo. Impeccabili e sorridenti come al solito, hanno presenziato al, una serata in perfetto stile hollywoodiano che sarebbe piaciuta tanto aQuest'anno però isempre più intenzionati a isolarsi, non erano presenti, in compenso, non hanno fatto sentire la loro mancanza e hanno festeggiato così il nono anniversario del loro fidanzamento.Sono trascorsi nove anni, infatti, dall'annuncio disulle loro nozze. Il matrimonio sarebbe stato celebrato nella primavera successiva rispettando i tempi richiesti dal protocollo. La coppia ha festeggiato mostrandosi unita e affiatata come sempre. Sugli account social sono state pubblicate le foto dell'e una in particolare mostra i due scambiarsi sguardi complici e innamorati. Occhi puntati anche sul look della duchessa. Gli abiti Zara e riciclati hanno lasciato il posto a uno bellissimo in pizzo trasparente che lasciava la schiena scoperta.Aldi Londra Kate si è presentata, dunque, con la schiena nuda e un vedo non vedo che ha colto tutti di sorpresa. Un'autentica novità per la duchessa, che - nel confronto con la cognata - ha fatto pendere ancora una volta la bilancia dalla sua parte.L'ultima volta che Kate ha presenziato alla serata di gala era il 2017, poi è toccato aNel gioco dell'alternanza Kate non sfigura e sarà per questo motivo che ha scelto l’amatissimo e collaudato lavoro digià designer del suo abito da sposa. A completare il look nude di Kate Middleton scarpe e clutchtotal black, e un paio di