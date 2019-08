Kate Middleton e Meghan Markle, arriva il corso universitario per studiare i loro outfit

Martedì 20 Agosto 2019, 11:38 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2019 11:39

Da secoli ormai, le famiglie reali inglesi sono icone di moda e stile per i sudditi. E a tal proposito, l'università di Glasgow ha pensato con ragione di dedicare un corso al tema, istituendo l'History of Royal Fashion, per aiutare i più attenti a comprendere i segreti e le indicazioni sempre nuove provenienti dal mondo della moda reale.Dai Tudor alla dinastia Windsor, passando per la regina Vittoria e arrivando a “Queen Eilizabeth”, attraverso una storia lunga cinque generazioni. Per ultime Kate e Meghan, che oggi vengono considerate delle vere e proprie influencer poichè la moda reale è un mezzo per manifestare potere, ricchezza e controllo.Anche e soprattutto oggi la storia britannica una questione di stile. Nasce così l'idea di dar vita all'originale progetto, volto a mostrare le molteplici sfaccettature delle tendenze reali.