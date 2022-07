Kate Middleton e Meghan hanno dovuto restituire le tiare nuziali alla regina, ma c'è chi non lo ha fatto

Tra gli accessori che non possono mai mancare a un royal wedding c'è la famigerata tiara. Oggetto del desiderio di tantissime donne, è il tocco di classe ideale per coronare il proprio sogno d'amore. Da Lady Diana a Kate Middleton, da Meghan Markle alla principessa Beatrice, ognuna di loro ha avuto la propria negli ultimi 40 anni.

Kate e Meghan hanno dovuto restituire le loro tiare nuziali alla regina, ma l'ex moglie del principe Andrea non lo ha fatto

Solitamente si tratta di gioielli di proprietà della regina Elisabetta, che vengono prestati per il grande giorno e in seguito restituiti alla sovrana. Eppure nella storia recente della famiglia, c'è stato un caso in cui la tiara nuziale non è più stata restituita. Stiamo parlando di Sarah Ferguson, andata in sposa al principe Andrea il 23 luglio 1986.

Quando la donna varcò la soglia di Westminster Abbey, aveva indosso una splendida corona di fiori, che tuttavia al momento del fatidico sì venne levata rivelando la favolosa York Diamond Tiara, un gioiello tempestato di diamanti, con un brillante centrale di 5 carati, en pendant con orecchini, collana e bracciale.

Secondo The Mirror, questa parure non venne mai restituita per il semplice fatto che era stata fatta fare appositamente per lei. A differenza di quanto avvenuto con Kate Middleton, che nel 2011 indossò la Cartier Halo Tiara realizzata nel 1936, e con Meghan Markle che per il suo matrimonio con il principe Harry nel 2018 prese in prestito il Diamond Bandeau, una tiara appertenuta un tempo alla regina consorte Maria prima di passare nelle mani di Elisabetta.