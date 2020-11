Kate Middleton, il messaggio segreto alla regina Elisabetta: «Ha messo quegli orecchini...». In occasione del Remembrance Day, la duchessa di Cambridge avrebbe inviato un messaggio particolare alla sovrana attraverso un dettaglio del suo outfit.

Kate Middleton, infatti, ha indossato un paio di orecchini in diamanti e perla che appartengono a sua maestà. Un omaggio a Elisabetta, in piena emergenza sanitaria. Secondo gli osservatori reali, dopo la malattia del marito, la duchessa ha voluto ribadire alla regina e ai sudditi che lei e William ci sono e sono pronti a prendersi le loro responsabilità, nel caso fosse necessario.

Quegli orecchini, infatti, rappresentano la continuità generazionale tra la regina e i suoi discendenti. Kate Middleton li ha indossati l'ultima volta nel 2018, in occasione della nascita del terzogenito Louis. Elisabetta, invece, li ha messi nel 2012 per le celebrazioni del Giubileo di Diamante. Insomma, Kate Middleton e William sarebbero pronti per il trono? Staremo a vedere.

