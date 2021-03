Kate Middleton, i migliori look in un anno di appuntamenti su Zoom

Anche l'occhio vuole la sua parte. Anche su Zoom e su tutti gli altri strumenti di videoconferenze. Lo abbiamo imparato un po' tutti in un anno di pandemia, e ne sa qualcosa anche Kate Middleton. La duchessa di Cambridge è una vera e propria icona di stile e lo ha dimostrato nei tanti appuntamenti telematici che hanno sostituito i suoi impegni in giro per i territori del Regno Unito.

APPROFONDIMENTI LONDRA Sarah Everard, agente diffonde meme con un poliziotto in uniforme che... DIVISI Il principe William e le letterine per Lady Diana: quel... LONDRA Sarah Everard, Johnson turbato dagli scontri con la polizia alla...

La moglie del principe William, da sempre abituata a lunghe trasferte in giro per il mondo, nell'ultimo anno ha cambiato le proprie abitudini, tranne una. In più di 30 videoconferenze su Zoom durante i lockdown in Gran Bretagna, Kate Middleton è sempre apparsa decisamente elegante, come d'altronde è nel suo stile.

Come riporta anche il Telegraph, cambiano molto i look di Kate Middleton, che ha indossato tra gli altri abiti di Boden, Massimo Dutti e Zara. C'è però una costante: l'eleganza e lo stile, che non conoscono barriere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA