Kate Middleton e il segreto in aereo: ecco perché vicino a lei c'è sempre un posto libero

Mercoledì 25 Settembre 2019, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 19:57

C'è una cosa che non va giù alla Duchessa di Cambridge, all'anagrafe Kate Middleton : tenere in aereo vestiti che si possano sgualcire. Così all'assistente di volo fa una richiesta, quella di tenere libero il posto che ha accanto. A rilevarlo è la corrispondente che segue la Casa reale britannica Emily Andrews, durante il documentario "Segreti del volo reale" andato in onda su Channel 5, canale tv del Regno Unito I reali, spiega Andrews, "non devono preoccuparsi" quando si tratta di trasportare liquidi in volo o bagagli in aereo.La richiesta particolare sarebbe stata fatta sotto gli occhi della corrispondente. "Sono stata su un aereo - dice - dove gli abiti di Kate avevano il loro posto, per assicurarsi che rimanessero su un piano" per non essere così "schiacciati dagli altri bagagli".La notizia è riportata dall'edizione on line del quotidiano britannico