Kate Middleton alla parata per la Regina incanta i sudditi: in bianco e con i gioielli di Diana

Kate Middleton ha conquistato il cuore dei suoi sudditi, e ricordato a qualcuno la principessa Diana, presentandosi elegantissima eppure semplice, con un completo bianco, alla parata reale di Buckingham palace, a Londra, per festeggiare i 70’ anni di regno di Elisabetta.

La duchessa di Cambridge è arrivata in carrozza, con i suoi tre figli, i principi George, Charlotte e Louis, accanto a Camilla, sfoggiando una blusa bianca, firmata Alexander McQueen. Molto intonata anche la scelta del cappello, bianco e blu, griffata Philip Treacey.

APPROFONDIMENTI LA FESTA Giubileo di Platino, i 70 anni di regno di Elisabetta. La Regina:... IL MESSAGGIO Papa Francesco festeggia Queen Elizabeth: «Prego per lei e per... L'EVENTO Regina Elisabetta, il giorno del Giubileo: Harry e Meghan tornano ma...

L’uso predominante del bianco, e di colori pastello, ricorda molto da vicino la “principessa del popolo” Diana; ma non è la prima volta che Kate si veste in questo modo. L’estate scorsa, era stata vista con lo stesso stile, durante un ricevimento in Cornovaglia.

Sofisticata, nota il giornale Express, anche la scelta dei gioielli: una collana di diamanti e zaffiri e un paio di orecchini intonati che appartenevano proprio a Diana.

Molti britannici hanno elogiato sui social il suo stile, definito “così speciale” o addirittura "stupefacente".

Members of The Royal Family arrive at Horse Guards Parade travelling in carriages pulled by horses from the Royal Mews.



The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis travel in a barouche pulled by horses Shamus & St Ives. pic.twitter.com/6Y34iLOyPc — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

L’arrivo, ieri a Londra di Meghan Markle, con il marito Harry e i due figlie Archie e Lilibet, potrebbe mettere in ombra Kate. C’è infatti molta curiosità tra i sudditi per le prossime apparizioni pubbliche della coppia che ha optato per il “gran rifiuto” e che ha eletto come propria residenza la California. Molti giurano però che, anche per evitare tensioni in questo irripetibile Giubileo di Platino, opteranno per un profilo basso.