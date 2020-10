Kate Middleton, il passato del principe William dà scandalo: «Harry non vuole più essere la pecora nera della famiglia»

Anche il principe William ha qualche "scheletro nell'armadio". Il marito di Kate Middleton è sempre stato considerato il bravo ragazzo o la faccia d'angelo, mentre il fratello Harry era la 'pecora nera' della famiglia ancor prima che Meghan Markle entrasse nella sua vita. Il nuovo libro del biografo Robert Lacey, "Battle of Brothers", porta alla luce un'altra faccia dell'erede al trono e un passato non sempre impeccabile. Anche il primogenito di Carlo e Diana aveva qualche 'vizio' di troppo.

IL LIBRO L'opera di Lacey va a scandagliare le ragioni che hanno portato alla rottura tra i due fratelli. All'origine non c'è solo la decisione di Harry di sposare Meghan Markle, ma anche la differenza di trattamento da parte dei media. Se William rappresentava il classico principe azzurro, posato e responsabile, Harry era lo scapestrato pronto ad abusare di alcolici e droghe leggere. Con "Battle of Brothers" William scende dal piedistallo.

IL CLUB H Nonostante il duca di Chambridge si sia dato da fare in gioventù, la sua immagine non è mai stata intaccata. Forse perché l'erede al trono doveva spiccare per virtù. Sembra, tuttavia, che quando aveva 16 anni, si sia fatto costruire una sorta di nightclub nei sotterranei di Highrove, la tenuta di Carlo nel Gloucestershire. Nel "Club H", come veniva chiamato, il futuro sovrano amava divertirsi, lontano da occhi indiscreti. Harry avrebbe, dunque, seguito le orme del fratello maggiore.

L'INSOFFERENZA DI HARRY Harry non ha mai sopportato di essere trattato diversamente dal fratello per i suoi errori. Non ha mai nascosto nulla e si sarebbe allontanato dalla Famiglia Reale proprio per evitare continui paragoni.

