Kate Middleton e il Principe William, accoglienza glaciale in Scozia: «Le restrizioni sugli spostamenti valgono per tutti». Infatti, Nicola Sturgeon, primo ministro della Scozia, mostra riluttanza nell'accogliere la coppia reale al confine con l'Inghilterra. A Edimburgo infatti si chiedono, scrive il Telegraph, «Ma non viviamo tutti sotto le stesse restrizioni agli spostamenti?». Evidentemente, la Royal Family crede che, parafrasando George Orwell, la legge sia uguale per tutti, ma per alcuni un po' di più.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge avrebbero quindi fatto storcere il naso alla leader scozzese Nicola Sturgeon. William & Kate hanno compiuto un tour in treno attraverso l'Inghilterra, per andare a ringraziare a nome della Corona i medici, gli infermieri e tutti i volontari che hanno dato un enorme e nobile contributo nell'affrontare la pandemia Covid. La Royal Couple però ha voluto fare anche un breve salto a Edimburgo, capitale della Scozia, ricevendo un'accoglienza «glaciale» secondo il Telegraph.

Non avrebbero infatti incontranto quasi nessun rappresentante delle istituzioni scozzesi, sebbene non ci sia stato un esplicito veto da parte del governo per la visita della coppia reale. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, la premier Nicola Sturgeon, solitamente loquace durante le sue conferenze stampa quotidiane, riguardo alla visita dei Reali è stata «monosillabica» e ha rimandato ogni domanda a Buckingham Palace.

«Il governo scozzese è stato avvisato dell'intenzione della visita, così noi ci siamo assicurati che la Famiglia Reale fosse a conoscenza, come ci si aspetterebbe, delle restrizioni in vigore in Scozia, in modo da poter decidere e pianificare la visita». Secondo il Telegraph, la dichiarazione della premier Sturgeon è stata rigida, ma senza essere scortese. Il Primo Ministro ha poi specificato che nessuno avrebbe vietato l'ingresso ai Duchi di Cambridge, ma che non si sarebbero dovuti aspettare un comitato di benvenuto o un tappeto rosso.

