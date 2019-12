Kate Middleton, ecco il regalo di Natale chiesto dalla principessa Charlotte. «È ossessionata». Le festività si avvicinano e come tutti i bambini del mondo, anche la secondogenita di casa Cambridge avrebbe scritto la sua letterina a Babbo Natale. La principessina, però, non avrebbe chiesto bambole o Barbie. La sua richiesta sarebbe piuttosto impegnativa.

Come riporta l'Express, Charlotte avrebbe chiesto a Babbo Natale un pony. La sorellina di George e Louis, infatti, avrebbe una passione per i cavalli come la regina Elisabetta. Ne sarebbe addirittura «ossessionata». Ma, secondo un insider, baby Charlotte dovrà attendere un altro anno per ricevere il suo pony: «William pensa sia troppo giovane».

In ogni caso, la principessina non resterà delusa. Secondo la fonte, Kate Middleton e William avrebbero preparato una bella sorpresa per i tre figlioletti. «George è davvero appassionato di tennis e vorrebbe una nuova racchetta e un tavolo da ping pong», ha concluso l'insider. E il piccolo Louis cosa avrà chiesto? Staremo a vedere, Santa Claus is coming.

Ultimo aggiornamento: 20:21

