«Kate Middleton rifiutò il primo invito della Regina Elisabetta», la rivelazione nel nuovo libro del consulente di “The Crown”

Kate Middleton rifiutò il primo invito della Regina Elisabetta a trascorrere il Natale nella storica residenza di campagna Sandrigham. È uno degli aneddoti emersi dall'ultimo libro dello storico Robert Lacey, Battle of Brothers. Quello che può significare un affronto nei confronti della sovrana ha però una motivazione precisa. Kate non era ancora sposata e, sebbene legata a William da anni, non portava ancora al dito il famoso anello con zaffiro.

L'independent ricorda che il primo invito della regina a Kate allo storico pranzo di Natale risale al dicembre del 2006, quando Kate aveva solo 24 anni. La futura duchessa di Chambridge non aveva intenzione di passare le feste con la Famiglia Reale senza essere fidanzata. Avrebbe accettato l'invito soltanto dopo l'ufficializzazione della relazione. Il nuovo libro di Lacey, che uscirà alla fine di questo mese e sarà pubblicato un po' alla volta dal Daily Mail, si sofferma poi sulle controversie con i duchi di Sussex e il rapporto ormai compromesso tra i due fratelli, William ed Harry.



Illavora come consulente storico per la serie Netflix di successo “The Crown”. William e Kate si sono conosciuti nel 2001 alla St. Andrews University e hanno iniziato a frequentarsi. Dopo una breve separazione l'anno successivo, nel novembre 2010 hanno annunciato il loro fidanzamento. La duchessa di Cambridge ha fatto la sua prima apparizione a Sandringham per il Natale della famiglia reale celebrazioni nel 2011, otto mesi dopo che lei e il duca di Cambridge si sono sposati all'

