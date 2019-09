Kate Middleton, non solo Meghan Markle: a Buckingham Palace c'è una nuova rivale

Zara Tindall

Queen 'seeking 'down-to-earth' Zara amid drama with Meghan Markle and Kate Middleton' https://t.co/pJuTIyPGQF — B. Scott (@brscottmy) August 27, 2019

Mercoledì 4 Settembre 2019, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha una nuova rivale a Buckingham Palace ? «La duchessa di Cambridge è molto gelosa di lei...». Kate Middleton è di nuovo nell'occhio del ciclone. Dopo le presunte frizioni con Harry a causa di Meghan Markle , la duchessa di Cambridge avrebbe un'altra "gatta da pelare". Una nuova rivale a Palazzo. Come riporta l'Express, Kate Middleton non andrebbe affatto d'accordo con, la secondogenita della principessa Anna, sorella di Carlo e zia di William. Secondo il sito britannico, Zara sarebbe la nipote preferita della regina Elisabetta e Kate ne sarebbe molto invidiosa per un motivo ben preciso.Zara non ha il titolo di principessa, per questo motivo può condurre una vita "normale", senza dover presenziare a eventi mondani. Kate invece, che studia da regina, è costretta a farlo. Ma per la sua indole semplice, preferirebbe rimanere nella tenuta in campagna, insieme ai suoi bambini. Kate Middleton non sarebbe la sola a mal digerire la libertà di Zara. Anche le principesse Eugenia e Beatrice, figlie di Andrea, ne sarebbero invidiose. E per questo si sarebbero alleate con Kate, per riconquistare il cuore della regina Elisabetta. Bufera a Buckingham Palace? Staremo a vedere.