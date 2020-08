Kate Middleton, l'outfit inusuale che spiazza tutti: «Bellissimo»

Da tempo si parlia del talento della duchessa di Cambridge per l'abbigliamento estivo: pantaloni di cotone, abiti con spalle scoperte, camicette stampate ed espadrillas. È per questo motivo che prendiamo spunti da lei. Ieri, durante la visita al Baby Basics UK, l'iniziativa di beneficenza che mira a sostenere le famiglie che lottano per provvedere ai loro neonati, Kate Middleton ha fatto parlare di nuovo del suo look. Lo riporta il Telegraph.

Le sneaker Superga non sono nuove nel guardaroba estivo di Kate - le ha indossate con qualsiasi cosa, anche con i pantaloni larghi tagliati - ma è l'abbinamento inaspettato con un bel vestito che ci ha fatto notare che ci sono alcuni suggerimenti di stile a cui aderire abbinando Superga e vestiti.



Ultimo aggiornamento: 23:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA